Motorradfahrer verletzt sich bei Remlingen schwer

Ein 52-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch gegen 12.40 Uhr bei einem Unfall auf der Kreisstraße 513 schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam die Maschine zwischen Remlingen und Groß Vahlberg in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer fuhr in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich dort mit dem Motorrad. Der 52-Jährige kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter. Am Motorrad entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder