Motorradfahrer bei Unfall bei Groß Denkte leicht verletzt

Auf der Kreisstraße 3 zwischen Groß Denkte und Mönchevahlberg hat sich laut Polizei am vergangenen Mittwoch, 10. Juni, gegen 17.30 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt worden ist. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, so die Polizei.

Schaden von zirka 11.000 Euro

Der Motorradfahrer sei vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. An den Fahrzeugen sei Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro entstanden.