Bankmitarbeiter verhindert in Remlingen „Enkeltrick“

Ein Mitarbeiter einer Bankfiliale in Remlingen verhinderte am Dienstagmittag gegen

12 Uhr, dass eine 88-jährige Kundin Opfer des „Enkeltricks“ wurde. Er verweigerte der Seniorin die

Herausgabe einer größere Bargeldsumme. Wie die Polizei mitteilt, sei die Seniorin zuvor von einem

angeblichen Familienmitglied angerufen worden. Der Mann habe angegeben, dass er in Braunschweig einen Verkehrsunfall gehabt habe und nun dringend Geld benötige. Er könne aber nicht selbst kommen, daher würde er ein Taxi schicken, das dann mit der Seniorin zur Bank fahren würde. Die Frau teilte den Vorfall später ihren Familienmitgliedern mit, die dann die Polizei informierten. Die Ermittlungen wurden

aufgenommen. red