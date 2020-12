Samtgemeinde Elm-Asse erhält ID3 als Behördenwagen

Die Samtgemeinde Elm-Asse ist nach eigenen Angaben die erste Kommune in Niedersachsen, die einen rein elektrischen VW ID3 als Behördenfahrzeug nutzt. Die Freude, so teilt die Verwaltung mit, ist groß bei Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann und seinen Mitarbeitern. „Der Klimaschutz liegt uns als Kommune, die von so viel Grün umgeben ist, natürlich sehr am Herzen und als das Angebot kam, ein E-Fahrzeug für unsere Behördenfahrten nutzen zu können, haben wir gleich zugeschlagen. Ich bedanke mich sehr bei der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg Göttingen und bei der Avacon, die uns das ermöglichen“, wird Neumann zitiert.

Metropolregion stellt Wagen zur Verfügung

Den Wagen habe die Metropolregion zur Verfügung gestellt. Er werde von der Avacon bezuschusst, die auch noch die Ladestation gesponsert habe. „Es ist schön, wenn eine Samtgemeinde offen für neue Wege ist. Schöppenstedt ist hoffentlich Vorbild für andere Kommunen, das Thema Elektromobilität stärker voranzutreiben“, so Metropolregions- Geschäftsführer Raimund Nowak.

Avacon will E-Mobilität vorantreiben

Die Avacon sehe sich als Netzbetreiber in einer besonderen Verpflichtung, die E-Mobilität voranzutreiben und sie für die Leute greifbarer zu machen, wird Anja Klimek von der Avacon zitiert. Das gehe vor allem dann, wenn E-Fahrzeuge auch im täglichen Straßenbild der Kommune zu sehen seien.

Die ersten Testfahrten habe Ordnungsamtsleiter Tobias Isensee gemacht: „Ein tolles Auto. Man hört keine Geräusche und der geht ganz schön ab.“

red