Hedeper: Holz gerät in Brand, Hausfassade wird beschädigt

Durch eine Zeugin, so die Polizei, wurden am frühen Mittwoch, 21. April, gegen 1.30 Uhr die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr informiert, dass es in Hedeper an der Seinstedter Straße auf einem Grundstück brennt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass auf bislang ungeklärte Weise Holzbretter, die in einer Gitterbox gelagert waren, in Brand geraten waren, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann.

Feuer greift auf Gebäude über

„Das Feuer hatte schon auf die daneben befindliche Fassade eines Werkstattgebäudes übergegriffen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden am Haus verhindert werden“, so Oppermann weiter.

Die Ermittlungen laufen

Zur entstandenen Schadenshöhe könnten derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache seien aufgenommen worden, „eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden“, heißt es abschließend.

red