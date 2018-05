Berliner Brücke/Ring: So tickt die Ampel

Auto an Auto – Staus nerven immer. Auch am St-Annen-Knoten gibt es immer mal wieder Behinderungen. Foto: Archiv

Ein Leser aus Wolfsburg beklagt

Die Ampeltaktung in Schichtverkehr ist aktuell im Bereich Berliner Brücke /Berliner Ring Fahrtrichtung Nordsteimke eine einzige Katastrophe!“

Die Antwort recherchierte Kerstin Loehr

Mehrfach zwischen 13.55 und 14.45 schalte die Ampel auf der Hesslinger Kreuzung viel zu kurz um, schreibt der Leser auf unserer Aufreger-Plattform „alarm38“: „Maximal 5 bis 7 Autos schafften es in der „Grünphase“ über die Kreuzung. Die Folge seien lange Rückstaus bis zur B 188. Der Wolfsburger fragt: „Gibt es hier keine besseren Lösungen?“

Stadtsprecher Ralf Schmidt erklärt auf Anfrage das System der Ampeltaktung: „Am St. Annen-Knoten sind über den Tag hinweg verschiedene an das Verkehrsaufkommen angepasste Signalprogramme geschaltet, die aufgrund von verkehrsabhängigen Parametern unterschiedliche Grünzeiten zur Folge haben können“: In der Zeit von 13 bis 14.15 Uhr etwa wird das Signalprogramm „SP4“ geschaltet, das für den von der Berliner Brücke in Fahrtrichtung Süden geradeaus fließenden Verkehr in der Regel eine Grünzeit von 22 Sekunden vorsieht, in denen auf beiden Geradeausfahrstreifen insgesamt rund 24 Fahrzeuge durchkommen sollten.

Von 14.15 bis 18.30 Uhr laufe dagegen das Signalprogramm „SP7“, das für den von der Berliner Brücke geradeaus fließenden Verkehr sogar 36 Sekunden Grünzeit vorsieht, so dass in der Zeit etwa 40 Fahrzeuge Richtung Süden abfließen können. Diese langen Grünzeiten können sich laut Stadt für den in Hauptrichtung fließenden Verkehr sogar noch verlängern, wenn die für die Nebenrichtungen vorgesehene Grünzeit verkehrsabhängig nicht vollständig benötigt wird.

Bei besonderen Ereignissen jedoch können sich die Grünzeiten allerdings deutlich reduzieren, erklärt Schmidt: „Wenn zum Beispiel Feuerwehreinsätze oder ÖPNV-Erfordernisse in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen ausgelöst werden, kann es zu Spitzenverkehrszeiten sehr schnell einmal – wie vom Zeitungsleser beobachtet – zu Rückstaus kommen, die dann auch bis zur Bundesstraße 188 reichen können.“ Weil diese Eingriffe in die Signalprogramme jedoch sinnvoll seien und was die Feuerwehreinsätze angehe, sogar lebensrettend sein könnten, gebe es an dieser Stelle keine bessere Lösung. Die Staus lösten sich in der Regel aber relativ schnell auf. Ob es sich bei der Klage des Lesers um solch eine Ausnahmesituation handelt, konnte die Stadt nicht klären – ohne genauen Tag und Uhrzeit.

