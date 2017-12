Bejubeltes Finale der Märchensaison im Scharoun-Bau

Es dürfte eins der erfolgreichsten – und schönsten – Weihnachtsmärchen gewesen sein, das Wolfsburg in den vergangenen Jahren zu sehen bekam: Von um die 92 Prozent Auslastung war in der letzten Woche die Rede. Die finale Vorstellung der „Kleinen Meerjungfrau“ am Freitagabend wurde dementsprechend...