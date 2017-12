Mann soll 18-Jährigen an Bushaltestelle belästigt haben

Wolfsburg Die Polizei sucht in Hattorf einen Unbekannten mit Jack-Russell-Terrier. In einem anderen Fall von Belästigung gibt es noch keine neuen Spuren.

Die Polizei Wolfsburg sucht einen Mann, der einen 18-Jährigen an einer Bushaltestelle belästigt haben soll.

Der Vorfall hatte sich bereits am Mittwoch, 13. Dezember, an der Bushaltestelle Heiligendorfer Straße in Hattorf ereignet. Das teilten die Ermittler gestern mit. Ein 18 Jahre junger Mann stand demnach gegen 12.40 Uhr an der genannten Bushaltestelle in Fahrtrichtung Mörse. Plötzlich trat nach Schilderung des Heranwachsenden ein ihm unbekannter Mann auf ihn zu und verwickelte ihn zunächst in ein Gespräch.

Es blieb aber nicht bei der Unterhaltung. Wie der 18-Jährige der Polizei später berichtete, wurde er im weiteren Verlauf von dem Unbekannten körperlich bedrängt und verbal belästigt. Das endete erst, als sich ein Linienbus der Haltestelle näherte. Der Mann ließ von seinem Opfer ab und setzte sich auf die dort befindliche Bank.

Der Mann wurde von dem 18-Jährigen als etwa 40 bis 50 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Die Haare waren von einer schwarzen Schirmmütze verdeckt. Der Unbekannte hatte einen grauen Schnauzbart und trug eine Brille. Bekleidet war die Person mit einer braunen Winterlederjacke und einer grünlichen Hose. Das wohl auffälligste Erkennungszeichen: Der Mann führte einen Hund mit sich, es soll sich um einen Jack-Russell-Terrier gehandelt haben. Die Polizei hofft nun auf Hinweise, wer der Mann war. Die Ermittler gehen davon aus, dass er in Hattorf oder der näheren Umgebung wohnt.

In einem weiteren Fall einer möglichen Belästigung sucht die Polizei ebenfalls noch Zeugen. Am Sonntag, 17. Dezember, hatte am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr ein unbekannter Fahrer eines hellen VW Golf in der Mozartstraße einen achtjährigen Jungen angesprochen. Das Kind lief weg, nachdem ihm die Situation unheimlich wurde. Hinweise nehmen die Beamten unter (05361) 46460 entgegen. red