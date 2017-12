Willkommen 2018! Ein Jahr, vier Aufgaben

Vielleicht wird 2017 mal in Erinnerung bleiben als das Jahr, in dem man in Wolfsburg viele Bälle in die Luft geworfen hat. 2018 muss sich jetzt zeigen, ob aus den vielen angestoßenen Projekten auch etwas wird. Für die Stadt geht es dabei um nicht weniger als ihre Zukunft – und um die Frage, wie wir in einigen Jahren leben werden.

Digitalisierung – Auf Konzepte müssen Taten folgen

Für die einen ein Modewort, für die anderen eine Entwicklung, bei der kein Stein auf dem anderen bleibt. Was Digitalisierung bedeutet, lässt sich derzeit vielleicht nur in Bruchstücken erahnen. Wer aber einmal an sein digitales Leben vor 15 Jahren zurückdenkt und es mit seinen heutigen Gewohnheiten vergleicht, bekommt eine Ahnung davon, wie sehr die Technik alle Bereiche der Gesellschaft auf den Kopf stellen wird.

Alles, was über diese Feststellung hinausgeht, ist allerdings Kaffeesatzleserei. Das macht es für die Planer schwierig: Was genau wird in Zukunft gebraucht, wie kann Wolfsburg für optimale Bedingungen sorgen, um die Digitalisierung voranzutreiben? Die Stadt hat hier 2017 einige Weichen gestellt. Die digitale Infrastruktur wird massiv ausgebaut, bis 2022 soll jedes Gebäude in der Stadt mit einem schnellen Glasfaserkabel angebunden werden. Die Bauarbeiten liegen im Plan, hier dürfte es 2018 keine bösen Überraschungen geben. Allerdings muss die Stadt im kommenden Jahr den zweiten Teil der digitalen Infrastruktur in den Fokus nehmen. Denn für mobile Anwendungen, autonomes Fahren und eine digitale Verkehrsführung dürfte künftig der sogenannte 5G-Standard entscheidend sein. Diese Mobilfunktechnik überträgt Daten nochmals deutlich schneller als die meisten heutigen DSL-Leitungen.

Bei der Infrastruktur ist Wolfsburg auf dem Weg, aber sonst? Zumindest kann man der Verwaltung nicht den Vorwurf machen, den Trend einfach auszusitzen. Mit dem ehemaligen E-Cube am Bahnhof und der Markthalle hat die Stadt 2017 zwei Heimstätten für die digitale Zukunft ausgerufen. Mit der Ernennung von Dennis Weilmann als Digital-Stadtrat untermauert man zudem den Anspruch, Zukunftsstadt zu sein, auch personell. Aber: Konkretes gibt es wenig. Weder sind in der Stadt digitale Initiativen oder Startups erblüht, noch sticht Wolfsburg zum Beispiel beim Thema digitale Bildung oder Verwaltung derzeit besonders hervor.

Die Aufgabe 2018: den vielen digitalen Konzepten müssen jetzt Taten folgen.

Wohnungsbau – Wie verkraftet die Stadt 8000 neue Einwohner?

Die Wohnungsbau-Initiative (6000 neue Wohnungen bis 2020) ist schon vor einigen Jahren gestartet. Und liegt, eher ungewöhnlich bei solchen Großprojekten, einigermaßen im Plan. 2020 sollen in Wolfsburg laut Vorausrechnung rund 8000 Menschen mehr leben als heute – ein Bevölkerungszuwachs von mehr als sechs Prozent. Aber wie geht es dann weiter? Die vorhandene öffentliche Infrastruktur muss fit gemacht werden für rund sechs Prozent mehr Menschen – von den Freibädern über die Schulen und Kitas bis zur Verwaltung. Klar, in einigen Fällen ist ein größerer Zulauf kein Problem, manchmal sogar lohnenswert. So dürfte die Nutzung der Busse der WVG steigen, der Versorger LSW sein Netz besser auslasten können. In Bildung, Kinderbetreuung und Gesundheitsversorgung aber fällt es der Stadt schon heute zum Teil schwer, mit den eigenen Ansprüchen Schritt zu halten.

Die Aufgabe 2018: Die Zeit nutzen, um die Stadt auf mehr Einwohner vorzubereiten.

Verkehr – Spagat zwischen Zukunft und Gegenwart

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Wer die Antwort kennt, dürfte auf einen hochdotierten Beratervertrag bei Volkswagen hoffen. Im Rathaus setzt man angesichts der täglichen Pendlerstaus auf eine Stärkung von Bussen und dem Radverkehr. Wenn schon Auto, dann soll es elektrisch rollen. Und auf den VW-Parkplätzen an der Nordhoff-Straße sollen abgestellte Autos der geplanten Zukunftsachse weichen. Es ist richtig, Pläne für die neue Mobilität zu schmieden. Die Frage ist nur: Was passiert in der Zeit vor der schönen, neuen Zukunft? Das Wolfsburger Straßennetz bricht während des Berufsverkehrs fast täglich in sich zusammen. Schon in Kürze drängen auch die neuen Bewohner der großen Baugebiete morgens zur Arbeit in Richtung Zentrum. Für die Planer ist es eine Gratwanderung zwischen den Anforderungen der Realität und den Vorbereitungen auf die Zukunft.

Die Aufgabe 2018: Die Zukunft der Mobilität mutig planen – und dabei nicht vergessen, dass bis dahin noch einige Jahre ins Land gehen könnten.

Die wohl schwierigste Aufgabe – sparen, sparen, sparen

Rund 50 Millionen Euro Schulden – worüber andere Kommunen nur neidisch lächeln können, ist für die jüngste Wolfsburger Geschichte eine Zäsur. Jahrelang floss die Gewerbesteuer vor allem aus dem VW-Werk so reichlich, dass man es bis zum Ende des Haushaltsjahres selten schaffte, das Geld tatsächlich auszugeben. Schulden? Nicht nötig. Seit der Diesel-Affäre sind diese Zeiten (zumindest erstmal) vorbei. Bedeutet: Geld für die Zukunftsaufgaben ist knapp.

Die Aufgabe 2018: Mit knappen Mitteln die richtigen Schwerpunkte setzen – und dort sparen, wo in fetteren Jahren Wasserköpfe entstanden sind.