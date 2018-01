Wolfsburg begrüßt Jette Adele und Lena

Babyboom im Klinikum am Klieversberg zu Silvester: Am letzten Tag des Jahres 2017 kamen dort noch sechs Wolfsburger Neubürger zur Welt. Die letzte in der Reihe der Neugeborenen im alten Jahr war Jette Adele Mundin. Sie erblickte am 31. Dezember um 14.02 Uhr im Kreißsaal das Licht der Welt. Und auch am Neujahrstag gab’s zwei Geburten. Lena Christossek hatte es offenbar eilig. Um 0.39 Uhr geboren, ist sie...