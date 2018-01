Unwetter werden uns beschäftigen

Was sehen Sie als die größten Herausforderungen an, vor denen die Feuerwehr 2018 steht? 1 Unwetter und die daraus resultierenden Einsätze werden uns stark beschäftigen. Darüber hinaus werden wir den Digitalfunk komplett stadtweit einschalten. Die Leitstelle haben wir dafür in den vergangenen Wochen entsprechend umgebaut. ...