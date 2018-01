Wohnmobilclub lädt zum Treffen ein

Wolfsburg Der 1. Wohnmobilclub Wolfsburg trifft sich am heutigen Mittwoch, 3. Januar, um 19.30 Uhr zur ersten Mitgliederversammlung im Vereinslokal des Kleingartenvereins Schäferbusch. Themen sind der Rückblick aufs Jahr 2017, eine Grünkohlwanderung am 20. Januar in Bergfeld und Reiseberichte.