Sarah Bastian scheitert bei Wahl zur Miss Niedersachsen

Sarah Bastian aus Wolfsburg, die am Samstag bei der Miss-Niedersachsen-Wahl in Hannover angetreten war, landete nicht unter den ersten drei. Ioanna Palamarcuk, Schülerin und Miss Hannover, machte das Rennen und ist neue Miss Niedersachsen. Die 17-Jährige siegte vor einigen hundert Schaulustigen in der Ernst-August-Galerie am Hauptbahnhof und einer achtköpfigen Jury mit Miss Germany Sorayah Kohlmann und NP-Marketingleiter Christoph Dannowski. 13 Frauen hatten um den Titel gekämpft. Sarah Bastian ist im Finale der Miss-Internet-Wahl. Die 27-Jährige erreichte beim Voting den 5. Platz. Das Finale der Top Ten ist vom 11. bis 14. Januar in einem Wellnesshotel in Südtirol. Dann wird die Miss Internet 2018 gekürt. Holt sich Sarah dort das Krönchen, darf sie auch bei der Wahl zur Miss Germany antreten.

