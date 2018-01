Einbruch in Apotheke

Wolfsburg Wenig Wechselgeld aus einer Kasse erbeuteten am Wochenende unbekannte Täter bei einem Einbruch in eine Apotheke in Ehmen. Die Schadenshöhe, insbesondere durch das gewaltsame Aufbrechen einer Seiteneingangstür der Phoenix-Apotheke an der Mörser Straße in Ehmen, liegt bei mindestens 2000 Euro, teilte...