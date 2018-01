Mehrgenerationenhaus – Neues Programm

Das Mehrgenerationenhaus Wolfsburg hat das Programmheft für 2018 veröffentlicht: Vielfältige, spannende, kreative und informative Aktionen und Angebote warten auf die Besucher, wie die Stadt mitteilt.

1In der Rubrik „Kleinkinder“ beginnt ab 1. Februar ein neuer Delfi-Kursus für Mütter und Väter mit Säuglingen im Alter von 3 bis 12 Monaten, die Ende Oktober beziehungsweise Anfang November 2017 geboren wurden. Der Kursus findet an acht Terminen immer donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr statt und kostet 60 Euro. Weitere Eltern-Kind-Gruppen finden jeweils Montag-, Dienstag- und Mittwochvormittag statt. Hier treffen sich Erwachsene mit Kindern von 9 Monaten bis 3 Jahren zum Austausch, zur Wissensvermittlung und um neue Kontakte zu knüpfen.

2 Der Eltern-Frühstücksstammtisch , die Elternberatung und -begleitung sowie eine Betreuungsmöglichkeit bei eigenen wichtigen Terminen ergänzen diese Programmpunkte. Auch das Kinderhotel wird erneut monatlich an einem Freitag stattfinden. Hier haben Kinder die Möglichkeit, ohne Eltern, aber gemeinsam mit einer Gruppe Gleichaltriger, unter pädagogischer Betreuung und mit wechselndem Programm, im Mehrgenerationenhaus zu übernachten. Termine können direkt im Mehrgenerationenhaus erfragt werden. Gestaltete Kindergeburtstage können ebenfalls weiterhin gebucht werden.

3 Für Kinder und Jugendliche wird es ebenso wieder viele Angebote geben. Der „Offene Kindertreff“ steht täglich von 15 bis 18 Uhr für alle 6- bis 12-Jährigen zur Verfügung. Der Jugendclub ist dienstags bis freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Die jeweilige Programmgestaltung erfolgt gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen. Ab dem 6. Februar stehen wieder ein Malkursus und ab April der begehrte Töpferkursus im Programm. Auch gemeinsames Eltern-Kind-Töpfern kann gebucht werden. Zum Muttertag gibt es wiederum das Angebot, Kekse zu backen.

4 Lust auf Theater? Dann sind Interessierte in der altersgemischten Theatergruppe richtig. Das „Offene Atelier“ lädt am Freitag, 20. April und Samstag, 21. April, Jugendliche von 8 bis 15 Jahren zum Ausprobieren verschiedener Maltechniken mit Acrylfarben ein. Ganz neu ist der „Fantastische Mädchenabend“ am 25. Mai. Hier gibt es Mitmachaktionen und Workshops für Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren.

5 „Keine Angst vorm Doppelklick“ heißt es für Lernwillige, die sich auf dem Gebiet der Computerarbeit weiterbilden wollen. Los geht es am 20. Januar.

6Geselligkeit , aber auch Austausch mit ebenfalls Betroffenen, finden die Besucher jeden ersten Donnerstag im Monat im Tanzcafé und jeden zweiten Mittwoch im Monat im Café-Treff „Vergiss Mein Nicht“. Beide Angebote richten sich an Menschen mit Demenz, ihre Angehörigen sowie an alle, die Freude an Unterhaltung, Tanzen, Singen und Bewegung haben.

7 Die „Große Spielaktion – Spiel mit!“ am Mittwoch, 30. Mai in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ist ein generationenübergreifender Nachmittag, der alles bietet, was man gemeinsam spielen kann. Für den Flohmarkt „Rund ums Kind“ am Sonntag, 4. März, startet am 8. Februar von 10 bis 12 Uhr die Anmeldung für Anbieter. Der beliebte Eiermarkt findet in diesem Jahr am Sonntag, 18. März, statt. Auch Tagestouren wird es in diesem Jahr wieder geben. Unter anderem geht es am 14. März zur Creativa-Kunsthandwerkermesse nach Dortmund und am 23. Juni in den Serengeti-Park.