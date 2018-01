Polizei fasst jugendliches Diebestrio

Wolfsburg Polizisten des Jugendkommissariats haben den Täter ermittelt, der am 20. Dezember eine 62-jährige Wolfsburgerin an einer Bushaltestelle mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert hat (wir berichteten). Demnach handelt es sich um einen 15 Jahre alten jugendlichen Haupttäter und zwei Komplizen im Alter von 18 und 20 Jahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Wolfsburger räumten ihre Tat ein. Zeugenhinweise brachten die Ermittler auf die richtige Spur. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich die räuberische Erpressung an dem Mittwochmorgen an der Bushaltestelle Kiebitzweg in der Reislinger Straße. Die 62-Jährige stand gegen 5.45 Uhr dort und wartete, als ihr das Trio auf der anderen Straßenseite auffiel. Plötzlich sei einer aus dieser Gruppe zu ihr gekommen, berichtete das Opfer, und habe sie mit einem Messer bedroht und Geld gefordert. Während ein Komplize den agierenden Kumpanen von seinem Vorhaben abbrachte, schaute der dritte Beteiligte dem Geschehen zu. Danach verließ das Trio den Tatort und lief ohne Beute in Richtung Elsterweg – nicht etwa nach Hause, sondern wie die weiteren Ermittlungen ergaben, brachen die drei Freunde nach der missglückten räuberischen Erpressung in drei Gartenhäuser in zwei Kleingartenvereinen an der Reislinger Straße ein. Sie stahlen einen Fernseher.

