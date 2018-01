Unfall am Nordkopf – Polo kracht in Gebäude von VW Logistik

Weil ein 59-jähriger Wolfsburger Sonntagnacht um 2 Uhr ein Stoppschild missachtete, kam es am Nordkopf zu einem folgenschweren Unfall. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann mit seinem Seat auf der Alessandro-Volta-Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung wollte...