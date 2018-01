Der „Raum für digitale Ideen“ ist geöffnet

„Ich wollte beim Start der Digitalisierung dabei sein“, sagte der Wolfsburger Rudi Karg am Montagnachmittag. „Außerdem will ich mich informieren, damit ich mit meinen Enkeln weiterhin auf Augenhöhe über das Thema reden kann.“ Nun hat die Digitalisierung in Wolfsburg zwar längst Einzug gehalten, aber in der Markthalle am Nordkopf, die Karg aufsuchte, ist „ein Meilenstein“ (Dezernent Dennis Weilmann) für...