VfL trifft auf Eintracht Frankfurt

Wolfsburg Zum ersten Heimspiel des Jahres empfängt Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg um Daniel Didavi (Mitte) heute von 15.30 Uhr an die Frankfurter Eintracht in der VW-Arena. VfL-Trainer Martin Schmidt will mit seiner Mannschaft nach dem 0:0 zum Rückrundenstart in Dortmund nun mit einem Heimsieg nachlegen....