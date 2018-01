Eine Leserin fragt am Telefon: Warum ist die L294 zwischen Hattorf und Mörse am Nachmittag immer noch gesperrt? Die Antwort recherchierte Christoph Knoop Zwischen Hattorf und Mörse hatte das Sturmtief Friederike die Straßenbäume der L 294 ziemlich durchgeschüttelt. Mehrere Bäume stürzten bei dem Sturm am...