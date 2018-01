GTI-Version des up! kann jetzt bestellt werden

Wolfsburg Er soll ja eigentlich ein sparsames Einstiegsmodell in die VW-Familie sein. Aber jetzt kann man den up! auch zum Basispreis eines Golf kaufen. Knapp 17 000 Euro muss der Kunde allerdings auch allein für das Einstiegsmodell des neuen up! GTI berappen, wie VW mitteilte. Der Vorverkauf ist gestartet. ...