Tee zur Entspannung

Foto: privat

Wolfsburg. „Wir wollten in der Winterzeit eine schöne Überraschung an die Kinder, Patienten und natürlich auch Mitarbeiter der Wolfsburger Kinderklinik verschenken“, sagt Gero Rennoch (links), Geschäftsführer des Fachgeschäfts „Tete á Tee“ in der City Galerie. Die Teepackungen wurden in der Kinderklinik und der Villa Bunterkund verteilt. „Wir freuen uns, dass wir jetzt allen Patienten und ihren Eltern eine schöne Tasse Wintertee anbieten können“, so Professor Gernot Sinnecker, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und Psychosomatik. Foto: privat