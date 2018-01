Geld für ready4work

Foto: regios24/Helge Landmann

Wolfsburg. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Neuland-Wohnungsbaugesellschaft haben über einen längeren Zeitraum für den guten Zweck gesammelt und der Gesamtbetrag von 4 070 Euro jetzt an den Förderverein ready4work übergeben. Die Aktion nannte sich „Rest-Cent“ und es wurden auf freiwilliger Basis Cent-Beträge des Gehalts gespendet. Neuland-Chef Hans-Dieter Brand (links) übergab den Scheck an Bernd Osterloh, den Vorstandsvorsitzenden von ready4work. Der Förderverein will Jugendlichen den Berufseinstieg ermöglichen. Foto: regios24/Helge Landmann