Lions-Club spendet

Wolfsburg. Anlässlich eines Besuchs des Präsidiums des Lions- Clubs im Leistungszentrum des VfL Wolfsburg wurde dem Förderkreis Leichtathletik eine Spende in Höhe von 1000 Euro aus dem Erlös des Waldkonzerts 2017 übergeben. Mittels dieser Spende soll im Gegensatz zur bisherigen Praxis, nur wenigen Athleten die Teilnahme an auswärtigen Lehrgängen zu gewähren, einer größeren Anzahl von Jugendlichen die Teilnahme an besonders motivierenden Wochenendlehrgängen mit namhaften Leichtathletik-Trainern in Wolfsburg ermöglicht werden. Foto: privat