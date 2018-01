VHS bietet neuen Babymassage-Kursus

Wolfsburg Einen Kursus „Babymassage“ bietet die VHS an. Teilnehmer lernen, wie Babys von der 6. Lebenswoche bis 6. Monat massiert werden. Der Kursus findet ab 5. Februar an acht Terminen montags von 9 bis 10.30 Uhr in der Elternschule im Klinikum statt. Anmeldung unter Telefon: (0 53 61) 8 93 90-40,...