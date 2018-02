Hubertusstraße – Kein Geld für Ampel

118 000 Euro hatte die Stadtverwaltung im Haushaltsentwurf für den Umbau des Knotenpunktes Hubertusstraße/K 46 vorgesehen. Aus Sicht des Nordstadt-Ortsrates können und sollten diese Mittel vorerst gestrichen werden. Die Mitglieder befürchteten, dass das Geld für eine Ampel bestimmt ist, obwohl der Ortsrat noch gar nicht entschieden hat, ob er eine Ampel oder einen Kreisverkehr will.

Auf Antrag der PUG stimmte der Ortsrat unisono dafür, 2018 kein Geld für die Umgestaltung der Kreuzung einzuplanen – zumal weder die eine noch die andere Variante in diesem Jahr umgesetzt werden könnte.

Abgelehnt wurde ein Antrag Jens Melsas (ebenfalls PUG), der Städtischen Galerie wegen des Haushaltsdefizits nur 40 000 statt 80 000 Euro für Kunstankäufe zur Verfügung zu stellen. Dem Haushaltsentwurf an sich stimmte der Ortsrat bei einer Gegenstimme (Melsa) und einer Enthaltung (Kloth) zu.

Anwohner brachten in der Einwohnerfragestunde und in der Ortsratssitzung, die eigens dafür unterbrochen wurde, Kritik gegen die zwei Elternhaltestellen vor, die kürzlich in der Straße An der Tiergartenbreite eingerichtet wurden (WN berichteten). Vor dem Fotostudio und an einem Stück Straßenrand gilt nun zu bestimmten Zeiten ein eingeschränktes Halteverbot: In diesen Zonen dürfen dann nur Eltern halten, die Schüler der Grundschule Alt-Wolfsburg absetzen und abholen. So sollen gefährliche Verkehrssituationen im Umfeld der Grundschule reduziert werden. Die Anwohner nervt die neue Situation allerdings, weil Parkflächen belegt werden. Zudem brachten sie vor, dass Eltern nicht nur kurz hielten, sondern parkten und ihre Kinder zur Schule begleiteten. Dabei würden die Autos auch Garagen blockierten.

Anja Huttner vom Ordnungsamt geht davon aus, dass viele Eltern ihr Verhalten mit der Zeit ändern werden. An der Eichendorffschule habe das etwa ein halbes Jahr gedauert. „Es muss sich alles erst einmal zurechtruckeln“, sagte sie, versprach jedoch auch, sich mit einer Idee der Anwohner Manfred Böhnke und Andreas Kloth auseinanderzusetzen. Die hatten angeregt, lieber in der Nähe der Schlosswiesen eine Elternhaltestelle einzurichten. Kevin Kloth (PUG) schlug eine Begehung vor.