Zwei neue Sprachkurse

Wolfsburg Zwei neue Französisch-Kurse starten am 5. und am 8. Februar an der VHS. Ein Kursus für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen findet montags von 17.30 bis 19 Uhr statt, einer für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr an der VHS Wolfsburg statt. ...