Diebe stehlen zwei VW Touran

Westhagen In der Nacht zu Donnerstag wurden in Westhagen zwei VW Touran von Autodieben entwendet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde ein Fahrzeug jedoch im Laufe des Tages in der Nähe des Tatortes vom Besitzer verlassen aufgefunden. Die Täter hatten den PKW aus unbekannten Gründen zurückgelassen. Unterdessen blieb der in der Halleschen Straße gestohlene vier Jahre alte Touran verschwunden. Das in silber lackiertes Fahrzeug habe noch einen Wert von 15 000 Euro, so der Besitzer. Es sei am Straßenrand geparkt gewesen. Der kurzgeschlossen aufgefundene Touran stand im Dresdener Ring. Zeugen der nächtlichen Diebstähle wenden sich an die Polizeiwache unter Tel: (0 53 61) 46 46-0.

