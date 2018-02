Winterdienst rückt wegen Schneefalls aus

Wolfsburg . Ein kleinerer Wintereinbruch hat am Wochenende für einen Räumeinsatz des Winterdienstes der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) gesorgt. Gegen 5 Uhr gingen am Sonntag die Räumfahrzeuge auf die Straße. Im Einsatz waren neun Groß- und drei...