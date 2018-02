Pilates und Yoga

Foto: regios24/Yvonne Nehlsen

Detmerode. Ein neues Bewegungsstudio hat am Detmeroder Markt 2 eröffnet: Flowmotion. Das Foto zeigt Inhaberin Maj-Britt Kracht-Behrens (rechts) und Trainerin Lisa Thomas. In dem Studio werden Pilates, Faszientraining, Yoga und Kursformate wie starker Rücken, Faszien-Pilates oder Training an den Schlingen angeboten. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.flowmotion-wolfsburg.de oder unter info@flowmotion-wolfsburg.de und Tel: (0 53 61) 4 63 57 70. Foto: regios24/Yvonne Nehlsen