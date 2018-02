Sprechstunde für Schwerbehinderte

Stadtmitte Das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie – Außenstelle Braunschweig – bietet einen Sprechtag am Dienstag, 13. Februar, von 9 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr im Rathaus A, Zimmer A 047 und A 048, in der Porschestraße 49 an. Es...