Volleyball für Kinder im Schulzentrum Westhagen

Westhagen Im Rahmen der Aktion „Sport und mehr“ bietet der CVJM Wolfsburg in Westhagen in der Sporthalle des Schulzentrums (Eingang über die Dessauer Straße) ab Dienstag, 13. Februar, von 18 bis 19 Uhr eine Volleyballgruppe für Kinder im Alter von 9 bis 11/12 Jahren an. Es wird mit einer weichen...