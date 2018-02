3000 Euro für die Tafel

Wolfsburg Die Wolfsburger Tafel freut sich über eine Spende in Höhe von 3000 Euro vom VfL Wolfsburg und den VfL-Profis. Robin Knoche (rechts) und VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher übergaben einen symbolischen Scheck an die Vorsitzende Elke Zitzke. Das Geld will der Verein für die Miete der Räume in der...