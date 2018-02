Financial Service ist im Ranking Top-Arbeitgeber

Wolfsburg/Braunschweig Volkswagen Financial Services zählen im jährlichen Ranking von Focus-Business erneut zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands 2018 und erhalten darüber hinaus eine Sonderauszeichnung in der Kategorie „Gesund & Fit“ für Angebote in den Bereichen Gesundheit, Work-Life-Balance und Ernährung. Das...