Kabarett mit Arteteca im Delphin-Palast

Die italienische Konsularagentur präsentiert gemeinsam mit der WMG das Duo „Arteteca“, das am Samstag, 24. Februar, um 19 Uhr auftritt. Die Darsteller aus dem Kinofilm „Finalmente Sposi“, der zum Teil in Wolfsburg gedreht wurde, bringen süditalienisches Temperament in den Delphin-Palast. Das Duo um...