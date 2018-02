Übersehener Schädelbruch – Ärztin muss 2500 Euro zahlen

Der Vorfall ereignete sich in der Zentralen Notaufnahme. Foto: Archiv

Wegen fahrlässiger Körperverletzung sollte sich eine ehemalige Klinikumsärztin am Montag vor dem Amtsgericht verantworten. Doch die Verhandlung, in der es um den in der Notaufnahme übersehenen Schädelbruch einer Schülerin gehen sollte, wurde kurz vorher abgesagt.

„Das Verfahren wurde von der Vorsitzenden mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Angeklagten vorläufig gemäß Paragraf 153a Strafprozessordnung eingestellt“, erklärt Amtsgerichtsdirektor Henning Lüdtke. Der Angeklagten sei die Auflage erteilt worden, innerhalb von drei Monaten 1500 Euro an die Geschädigte und 1000 Euro an eine gemeinnützige Vereinigung zu zahlen.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte im vergangenen Jahr Anklage gegen die Ärztin erhoben. Sie warf ihr Versäumnisse bei der Behandlung einer damals 16-Jährigen vor. Die hatte sich im September 2013 bei einem Unfall im Sportunterricht am Kopf verletzt. In der Notaufnahme wurde sie von der Ärztin untersucht, ohne dass diese ihren Schädelbruch entdeckte, und verbrachte danach mehr als 24 Stunden im Klinikum, bevor die richtige Diagnose gestellt wurde (wir berichteten).

Die Staatsanwaltschaft warf der Ärztin vor, nicht sofort eine Computertomographie des Kopfes vorgenommen, sondern das Mädchen nur zur Beobachtung auf die Kinderstation gelegt zu haben – trotz Erbrechens und Gedächtnisverlustes der Patientin, eines Monokelhämatoms am Auge und dem Hinweis des Vaters, dass das Mädchen mit der Schläfe auf eine Holzbank gestürzt sei.

Die Staatsanwaltschaft war in einem jahrelangen Verfahren, in dem auch eine Sachverständige hinzugezogen wurde, zu der Auffassung gelangt, dass die Verletzung durch eine CT-Untersuchung gleich feststellbar gewesen wäre und umgehend hätte behandelt werden können. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hätte die Ärztin das bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt erkennen müssen.

Die Familie erstattete 2014 Anzeige und machte den Fall öffentlich. Ihrer Schilderung zufolge wurden neben dem Schädelbruch auch ein Jochbeinbruch und eine Hirnblutung erst 27 Stunden nach dem Eintreffen im Klinikum entdeckt – nachdem der Vater auf weitere Untersuchungen gedrängt habe. Er ließ seine Tochter schließlich nach Magdeburg fliegen, wo sie an der Universitätsklinik notoperiert wurde.

Die juristische Aufarbeitung läuft trotz der Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens weiter: Es läuft auch ein Zivilverfahren. Der Verhandlungstermin steht noch nicht fest.