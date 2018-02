Dieb auf Fahrrad bestiehlt 60-Jährige

Stadtmitte Ein Portemonnaie mit einem zweistelligen Bargeldbetrag wurde einer 60-jährigen Wolfsburgerin am Dienstagmittag aus dem Fahrradkorb gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es war gegen 12.20 Uhr, als die Radfahrerin auf dem Radweg der Rothenfelder Straße aus der City kommend in Richtung...