28-Jährige ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Wolfsburg Pech hatte eine 28 Jahre junge Wolfsburgerin, als sie am Mittwochvormittag von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Gegen 10.35 Uhr stoppte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei die 28-Jährige, als sie mit ihrem dunklen Audi A4 auf dem Dresdener Ring unterwegs war. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Beamten forderten die Frau auf, die Zulassungsbescheinigung sowie ihren Führerschein auszuhändigen. Daraufhin gab sie an, dass sie ihren Führerschein und ihren Personalausweis nicht dabei habe. Die Personalien, die die 28- Jährige nannte, überprüften die Polizisten, und es kam heraus, dass sie den Beamten falsche Personalien angegeben hatte. Einen Führerschein hatte die Wolfsburgerin auch nicht. Daraufhin wurde der 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Frau wird sich demnächst vor Gericht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und vor der Verwaltungsbehörde, wegen der Angabe falscher Personalien verantworten müssen. Ob der rechtmäßige Besitzer des Audi, ein 25 Jahre alter Wolfsburger, der 28-Jährigen wissentlich seinen Wagen überlassen hat, wird derzeit überprüft.

