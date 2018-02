„Die drei ???“ ermitteln

Stadtmitte. Wer kennt sie nicht, die drei jungen Detektive aus Rocky Beach? Das Vollplaybacktheater präsentierte am Donnerstagabend im Congress-Park seine Jubiläumsshow „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ anlässlich des 20-jährigen Bestehens. Bei dieser Form der Unterhaltung wird die Hörspiel-Folge über Lautsprecher abgespielt und das Ensemble übersetzt auf der Bühne die Erzählung requisitenreich in Geschehen und Bewegung – es ergab sich so eine zitatreiche Mischung aus vertontem Stummfilm, Slapstick, Schauspiel und Wahnsinn.Foto: regios24/Anja Weber