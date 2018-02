Versuchter Einbruch in Mörser Weinhandlung

Wolfsburg In der Nacht zum Freitag brachen zwei mutmaßliche Einbrecher ihr Vorhaben, in eine Weinhandlung in Mörse einzusteigen, wegen einer Zeugin frühzeitig ab. Durch die Anwohnerin alarmierte Einsatzbeamte nahmen sofort die Fahndung nach den Tätern auf. Sie verlief allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Nachhinein stellten Polizisten bei der Aufnahme des Tatortes in der Hattorfer Straße fest, dass die Täter bereits ein Fenster zu den Geschäftsräumen aufgebrochen hatten. Die Zeugin hatte um 1.15 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen, zwei Gestalten gesehen und per Notruf die Einsatzzentrale der Polizei verständigt. Vermutlich fühlte sich das Täterduo entdeckt und flüchtete sofort. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter Tel: (0 53 61) 46 46-0 entgegen.

