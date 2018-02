Fahranfänger sitzt berauscht am Steuer

Wolfsburg Zwei Autofahrer zog die Polizei am Freitag und Samstag in Wolfsburg aus dem Verkehr.

Für einen 18-jährigen Wolfenbütteler dürfte die Kontrolle am Freitag um 23.55 Uhr auf einem Parkplatz im Allerpark weitreichende Folgen haben. Wie die Polizei mitteilte, stand der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. „Aufgrund körperlicher Auffälligkeiten wurden freiwillige Tests durchgeführt, die den Anfangsverdacht des Konsums berauschender Mittel bekräftigten“, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der 18-Jährige gab gegenüber den Beamten sogar mehrfachen Konsum von Rauschmitteln in der jüngeren Vergangenheit zu.

Zu einer freiwilligen Abgabe einer Urinprobe sei der Wolfenbütteler nicht bereit gewesen, so dass eine Blutprobe entnommen worden sei. Die Weiterfahrt wurde dem 18-Jährigen natürlich auch untersagt. Der Fahranfänger, der seinen Führerschein laut Polizei erst seit zwei Monaten und zwei Tagen besaß, wird wohl die nächste Zeit erstmal nicht mehr selbst hinter dem Steuer sitzen.

Eindeutig nicht mehr fahrtüchtig war ein 62-jährigen Wolfsburger, der am Samstagabend um 18.50 Uhr in der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Reislingen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten worden war. . Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,60 Promille. Daraufhin sei dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Außerdem wurde der Führerschein des Beschuldigten sichergestellt, so die Polizei. mk