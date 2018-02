ICE statt S-Bahn – 12-jähriger Berliner strandet in Wolfsburg

Wolfsburg Der Junge steigt in Spandau in den falschen Zug ein – und erst in Wolfsburg wieder aus. Die Bundespolizei kümmert sich um den Falschfahrer.

Eigentlich wollte der zwölfjährige Junge am Samstagmittag nur mit der S-Bahn in Berlin fahren. Doch aus seinem geplanten Kurztrip wurde eine kleine Odyssee. Denn der Junge strandete im 200 Kilometer entfernt – am Hauptbahnhof Wolfsburg. Das teilte die Bundespolizeiinspektion in Hannover am Sonntag mit.

Und so passierte das Missgeschick: Das Kind sei im Bahnhof Berlin-Spandau nicht in die S-Bahn, sondern versehentlich in einen Intercity Express eingestiegen. Der Zug fuhr, ohne Zwischenstopp, bis zur nächsten Haltestelle in Wolfsburg.

Während der Fahrt sei der Zwölfjährige einer Zugbegleiterin aufgefallen. Sie habe daraufhin die Bundespolizei verständigt. In Wolfsburg nahmen Beamte das Kind in Empfang und riefen dessen Eltern an. „Mit ihnen wurde abgesprochen, den verirrten Sohn in den nächsten Zug nach Spandau zu setzen“, schilderte Bundespolizei-Sprecher Martin Ackert. Kurz darauf sei der Junge schon wieder im Intercity nach Berlin unterwegs gewesen – unter Aufsicht der Zugbegleiter und mit persönlicher Übergabe an die Eltern in Berlin. mk