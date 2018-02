VHS-Kursus: Erste Schritte am Computer

Wolfsburg Eine Einführung für Senioren in Windows 10 bietet die Volkshochschule in einem Kursus an. Die Teilnehmer lernen, wie mit einem PC, Notebook oder Tablet gearbeitet wird. Der Kursus richtet sich an Teilnehmende ohne PC-Kenntnisse und findet ab dem 26. Februar immer montags von 16 bis 19.15 Uhr in der...