Drei Einbrüche am Wochenende: Täter brechen Türen auf

Wolfsburg Am Samstag und Sonntag wurden in Wolfsburg drei Einbrüche in Wohnhäuser registriert, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Chemnitzer Straße und der Rostocker Straße im Stadtteil Westhagen stiegen die unbekannten Täter im Laufe des Samstagnachmittags in ein Reihenhaus ein. Bisher steht bei diesen Taten noch nicht fest, ob die Einbrecher auch Beute machten. Klar ist, dass die Unbekannten jeweils eine Tür gewaltsam aufbrachen. In einem weiteren Fall zwischen 12 Uhr und 20 Uhr am Sonntag nutzten die Täter in der Elmstraße in Almke ein auf Kipp stehendes Fenster für ihre Zwecke aus. In allen Fällen waren die Inhaber nicht zu Hause. Es ist nicht ausgeschlossen, dass zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder