Einbrecher stehlen Schmuck und E-Bike

Wolfsburg Auf Schmuck und Bargeld waren am Montag unbekannte Täter bei zwei Wohnungseinbrüchen in Fallersleben und in der Wolfsburger Innenstadt aus. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Telemannstraße in Fallersleben brachen die Täter in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses die Eingangstür gewaltsam auf. Im zweiten Fall zerstörten sie in der Straße Stormhof die Scheibe einer Balkontür. Die Einbrüche geschahen im Laufe des Tages zwischen 7 und 20.30 Uhr. Außerdem hat es Kellereinbrüche gegeben. Zwischen 16 und 18 Uhr brachen am Montagnachmittag Unbekannte im Stadtteil Laagberg in drei Keller in einem Mehrfamilienhaus ein. Die Täter erbeuteten ein E-Bike, einen Grill und einen Elektro-Hobel. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Den Ermittlungen zufolge wurden die Kellertüren in dem Wohnblock am Schlesierweg gewaltsam aufgebrochen. Zuvor gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus.

