Gründer können ihre Erfahrungen austauschen

Stadtmitte Unter dem Titel #Startrampe lädt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg am Donnerstag, 1. März, ab 10 Uhr Gründer und Start-ups zum gemeinsamen Frühstück in die Digitale-Mutterboden-Agentur im Digital-Cube am Wolfsburger Hauptbahnhof ein. Der...