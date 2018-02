Paula kann nicht lachen, aber sie kann schießen

Der Polizist hat keine leichte Aufgabe: Er ermittelt in einem Amoklauf an einer Schule. Die Öffentlichkeit, auch der bremische Senat, erwarten Ergebnisse. Die Täterin steht fest, die Folgen auch, aber was führte zu diesen „17 ½ Minuten kalter Wut“? So lautet der Titel des 70-minütigen Theaterstücks...