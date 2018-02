Einbrecher stehlen Ladestation eines E-Bikes aus einem Keller

Wolfsburg Vermutlich in der Nacht zum Dienstag waren in Fallersleben Kellereinbrecher aktiv, die jeweils an Mehrfamilienhäusern auf Beutesuche gingen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Den Ermittlungen nach waren Wohnblöcke in der Erich-Netzband-Straße, der Dresdener Straße und im Glockenbergweg betroffen. In diesen Fällen versuchten die Täter, jeweils die Eingangstür zu den Häusern gewaltsam aufzubrechen, was jedoch nicht klappte. Lediglich in einem weiteren Fall gelangten die Einbrecher vermutlich in den Hausflur (Erich-Netzband-Straße), indem sie klingelten und ihnen jemand öffnete. Aus dem Keller stahlen sie die Ladestation samt Akku eines E-Bikes zu. Gerade in Wohnblöcken sei es wesentlich, dass Besucher nicht unkontrolliert ins Haus gelassen würden, teilt die Polizei mit. Wichtig sei es, beim Klingeln auch die Gegensprechanlage zu nutzen und nicht einfach die Eingangstür zu öffnen. Wenn möglich, sollte die Eingangstür auch zugeschlossen sein.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder