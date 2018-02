Stürme – die Feuerwehr reagiert

Wolfsburgs Wehren werden immer häufiger auch zur Unterstützung außerhalb der Kommune angefordert – so wie hier im Sommer beim Hochwasser in Bad Harzburg.

Sturm und Starkregen häufen sich. Die Wolfsburger Feuerwehr hat auf diese Herausforderung reagiert. Für solche Unwetterlagen wird es künftig vier Abschnittsführungsstellen geben. Angesiedelt werden sie in den Gebäuden der Freiwilligen Feuerwehren Heiligendorf, Fallersleben, Vorsfelde und Hehlingen. In Reserve stehen im Katastrophenfall – bei Bedarf – noch die Feuerwehrhäuser in Warmenau und Neindorf. Um die Aufgaben zu erfüllen, werden diese Wehren eine zusätzliche technische Ausstattung erhalten. Diese Ankündigung machte Stadtbrandmeister Helmut von Hausen während eines Gesprächs, im Beisein von weiteren Mitgliedern des Stadtkommandos, in Heiligendorf.

Zusätzliche Ausstattung

und Lehrgänge

Das Konzept scheint aufzugehen. Zugführer Sebastian Gradtke von der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf berichtete: „Beim letzten Sturm sind wir schon danach verfahren, hatten insgesamt 70 Einsatzkräfte aus den Wehren dabei, und das hat gut geklappt.“ Im Großen und Ganzen gut funktioniere es auch mit Wolfsburgs Freiwilligen sowie mit deren Kooperationspartnern Berufs- und Werksfeuerwehr, ergänzte der Stadtbrandmeister. Die Zahl der Aktiven sei relativ konstant – und was die bei Einsätzen besonders geforderten Atemschutzgeräteträger angehe, sei Aufstockung in Sicht. Stadtausbildungsleiter Bennett Kahrens sprach von drei Lehrgängen in diesem Jahr.

Der 1. stellvertretende Stadtbrandmeister Jörg Deuter, der den Bereich Technik verantwortet, kündigte weiter an, dass angesichts der Starkregenereignisse jetzt alle Ortswehren mit Wasserabsaugern ausgerüstet würden. Außerdem freute er sich, „dass wir für die Ortswehr Stadtmitte im Lauf des Jahres ein eigenes Hilfeleistungslöschfahrzeug bekommen werden.“

Umrüstung auf Digitalfunk kurz vor dem Abschluss

Kurz vor dem Abschluss steht außerdem die Umrüstung auf Digitalfunk. Der 2. stellvertretende Stadtbrandmeister Martin Jerabek sowie Michael Vukelic, der Verbindungsmann von der Berufswehr zu den Freiwilligen Feuerwehren, rechnen damit, dass dieser Prozess im Laufe des Jahres abgeschlossen sein wird.

An dem Gespräch nahmen zudem Stadtbereitschaftsführer Jörg Unverzagt, Stadtjugendfeuerwehrwart Markus Grese, die Schriftführerin Darlene Knigge und der Stadtschirrmeister Mark Vukelic (Berufsfeuerwehr) teil – Letzterer ist für die Fahrzeuge zuständig.

Jörg Unverzagt ist nicht nur lokal, sondern auch überregional gefordert. Bei ihm laufen die Fäden zusammen, wenn Wolfsburgs Wehren zur Unterstützung außerhalb der Kommune angefordert werden. So wie im Sommer beim Hochwasser in Bad Harzburg. Dann treten Unverzagt und rund 90 Wolfsburger Feuerwehrleute auf den Plan.