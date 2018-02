Termografie-Kamera spürt Wärme-Lecks auf

Detmerode Bürger sehen per Spezial-Gerät Schwachstellen an Häusern.

Zu einem Thermografie-Spaziergang durch den Stadtteil Detmerode hatte die Infozentrale Energie Detmerode am Mittwoch eingeladen. Trafen sich die Teilnehmer zunächst zu einer Kurzinformation in der Zentrale am Detmeroder Markt, so ging es anschließend zusammen mit dem Projektleiter Jonas Fahlbusch und dem Energieberater Tobias Kuhlmann durch einige Straßen in Detmerode, wo eine spezielle Thermografie-Kamera an ausgewählten Projekten zum Einsatz kam.

Gebäude jeder Art – egal ob Mietshäuser oder Einfamilienhäuser – verlieren über die Außenwände oder Dächer große Mengen an Energie. Das zeigten Dias, die Tobias Kuhlmann aufgenommen hatte und den zehn interessierten Bürgern vorführte. Er machte deutlich, dass nicht nur ältere Gebäude betroffen sind. „Auch neuere, modern gebaute Häuser mit großflächiger Wärmedämmung weisen oft Schwachstellen auf, durch die unbeabsichtigt viel Wärmeenergie verloren geht“, stellte er fest. Die Thermografie-Kamera sei nun in der Lage, „die fürs menschliche Auge unsichtbare Wärmestrahlung zu erfassen“.

An einem Beispiel von zwei gleichen Mehrfamilienhäusern, von denen das eine saniert worden ist, während das andere noch nicht saniert wurde, wies Kuhlmann nach, dass „qualitative Unterschiede“ bestehen. Die Kamera kann also feststellen, welche Bereiche eines Hauses eine hohe und welche eine niedrige Wärmeabgabe haben.

Zu den interessierten Detmerodern gehörte Werner Stresemann, seit fünf Jahren Besitzer eines Eigenheims an der Hermann-Ehlers-Straße. Ihm gehe es zunächst um eine gediegene Information über das Thema, sagte er. „Wenn etwas an meinem Haus sinnvoll geändert werden kann, dann habe ich die Absicht, es zu tun“.

In der Friedrich-Naumann-Straße wohnt Viola Rössler. Auch sie wollte sich alles einmal gründlich anschauen, stellte sie fest. Sie weiß genau, was sie will. „Ich möchte meine Wände von außen gedämmt haben und nicht meine Räume verkleinern“, ist ihr Wunsch. Dabei solle die Farbe der Fassade erhalten bleiben, fügte sie hinzu.

Übrigens ist die Infozentrale Energie Detmerode an jedem Mittwoch zu Beratungen bereit. Jonas Fahlbusch hält die Zentrale von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Beratung bei ihm ist kostenlos.